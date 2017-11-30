Российские бобслеисты и скелетонисты попросили Путина «разобраться» с отстранением от соревнований

Елена Никитина
06:44, 30 ноября 2017
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Российские бобслеисты и скелетонисты обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину после того, как их лишили медалей Сочи-2014 и отстранили от соревнований. Письмо опубликовано в инстаграме скелетонистки Елены Никитиной, которая лишилась бронзы.

Спортсмены пишут, что их несправедливо лишили возможности защищать «честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх». «Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия в международных соревнованиях», — говорится в письме Путину. Отмечается, что в декабре начнется очередной этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

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Помимо Никитиной подписи под обращением поставили скелетонист Александр Третьяков (лишен золота Сочи-2014) и бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин (лишились бронзы Сочи-2014). Все они были временно отстранены Международной федерацией бобслея и скелетона после решения МОК о дисквалификации.

26 ноября Касьянов, Пушкарев и Хузин пришли первыми в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею в канадском Уистлере. Ранее Никитина пришла первой на этапе Кубка мира по бобслею в американском Парк-Сити.

Российские спортсмены были дисквалифицированы МОК после расследования об употреблении допинга во время Игр в Сочи. Комиссия пришла к выводу, что в России существовала государственная система применения допинга, которая помогала спортсменам подменять результаты анализов.
Из-за решения МОК по различным спортсменам Россия уже потеряла 11 медалей Сочи-2014, в том числе три золотых. Россия опустилась с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

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