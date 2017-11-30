Российские бобслеисты и скелетонисты попросили Путина «разобраться» с отстранением от соревнований

Российские бобслеисты и скелетонисты обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину после того, как их лишили медалей Сочи-2014 и отстранили от соревнований. Письмо опубликовано в инстаграме скелетонистки Елены Никитиной, которая лишилась бронзы.

Спортсмены пишут, что их несправедливо лишили возможности защищать «честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх». «Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия в международных соревнованиях», — говорится в письме Путину. Отмечается, что в декабре начнется очередной этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

A post shared by nikitina1992 (@nikitina1992) on Nov 29, 2017 at 3:18pm PST

Помимо Никитиной подписи под обращением поставили скелетонист Александр Третьяков (лишен золота Сочи-2014) и бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин (лишились бронзы Сочи-2014). Все они были временно отстранены Международной федерацией бобслея и скелетона после решения МОК о дисквалификации.

26 ноября Касьянов, Пушкарев и Хузин пришли первыми в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею в канадском Уистлере. Ранее Никитина пришла первой на этапе Кубка мира по бобслею в американском Парк-Сити.