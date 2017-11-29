Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей
Верховный суд РФ разрешил жильцам, которым мешает сигаретный дым, требовать компенсацию морального вреда от курящих на балконе соседей, сообщает РАПСИ.
«Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей», — объявила высшая судебная инстанция.
Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, подчеркнул Верховный суд, должно осуществляться таким образом, «чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям».
Решение о требовании компенсации с курящих на балконе, сообщает РАПСИ, Верховный суд принял по тяжбе двух жителей Новосибирска, продолжавшейся два года. Истец пытался через суд запретить соседу курить на балконе и требовал от ответчика компенсацию в 250 тысяч рублей. Суды низшей инстанции иск, в том числе и в части выплаты компенсации, отклонили.
Верховный суд, рассмотрев обращение жителя Новосибирска, признал, что в законодательстве нет возможности запретить собственнику курить на балконе. При этом у соседей есть право требовать компенсацию за сигаретный дым. Верховный суд частично отменил решение судов низшей инстанции и постановил, что истец имеет право на компенсацию в 5 тысяч рублей.
«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — объявил Верховный суд.