В Липецке школьники снова попали в больницу из-за звуков из мобильного приложения. Их заподозрили в симуляции

В Липецке семеро учеников восьмого класса школы № 49 попали в больницу после прослушивания «звуковых приложений», сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС.

«Пять девочек и два мальчика <…> направлены для обследования в токсикологическое отделение Областной детской больницы города Липецка», — передает агентство.

Детям, предположительно, стало плохо из-за звуков от мобильного приложения, пишет издание Gorod48 со ссылкой на правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку.

По данным LipetskMedia, детей уже собираются выписать. Источник издания утверждает, что «отклонений в состоянии здоровья детей не выявлено».

«Медики все больше склоняются к версии о том, что дети придумали всю эту историю, чтобы сорвать занятия в школе», — сказал источник Gorod48 в городской администрации.