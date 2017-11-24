В Липецке больше 20 школьников попали в больницу. Причиной мог стать ультразвук из мобильного приложения

Более 20 учеников школы № 35 в Липецке попали в больницу с одинаковыми симптомами. Проверяется версия о том, что на них мог оказать воздействие из мобильного приложения, которое скачал один из школьников, пишет «РИА Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В больнице оказались, по разным данным, от 27 до 29 учеников трех разных классов (с пятого по восьмой) школы № 35. У них наблюдалась резкая головная боль, слабость, тошнота. У двоих детей были судороги, их направили в реанимацию. Остальные находятся в стабильном состоянии, пишет «Интерфакс».

Видео из липецкой школы, в которой были госпитализированы ученики Липецкмедиа

Врачи считают, что на школьников было оказано «психофизиологическое воздействие». Некоторые из детей рассказали фельдшерам скорой помощи, что им стало плохо через несколько минут после того, как кто-то включил на уроке мобильное приложение с ультразвуком.

В администрации Липецка сообщили, что от второй версии произошедшего — пищевое отравление — врачи уже отказались, поскольку попавшие в больницу дети 24 ноября не ели в школьной столовой. Третья версия — прием школьниками каких-то психотропных веществ, пишет местное издание LipetskMedia.ru