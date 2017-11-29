Текст «Тотального диктанта-2018» напишет Гузель Яхина

Автором текста «Тотального диктанта», который пройдет в 2018 году, будет обладатель премии «Большая книга» Гузель Яхина. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ребковец также рассказала, что 27 января 2018 года будет выбрана столица «Тотального диктанта». Статус столицы диктанта предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель. Штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему будут находиться в Новосибирске, ранее сообщала Ребковец.

«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля. Ожидается, что в диктанте смогут принять участие жители 80 стран мира.