Текст «Тотального диктанта-2018» напишет Гузель Яхина
Автором текста «Тотального диктанта», который пройдет в 2018 году, будет обладатель премии «Большая книга» Гузель Яхина. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.
Ребковец также рассказала, что 27 января 2018 года будет выбрана столица «Тотального диктанта». Статус столицы диктанта предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель. Штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему будут находиться в Новосибирске, ранее сообщала Ребковец.
«Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля. Ожидается, что в диктанте смогут принять участие жители 80 стран мира.
Гузель Яхина в 2015 году получала национальную литературную премию «Большая книга» за роман «Зулейха открывает глаза». За этот роман она также стала лауреатом премии «Ясная поляна» и премии «Большая книга».
«Тотальный диктант» — ежегодная акция, в ходе которой люди в разных городах мира одновременно пишут диктант. Участвующие в акции города отнесены к разным «часовым зонам», каждой из которых предназначен свой отрывок текста. Ранее автор всегда читал текст диктанта в Новосибирске, где в 2004 году прошел первый «Тотальный диктант».
В последние годы тексты для диктанта писали: Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Захар Прилепин.