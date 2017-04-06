Сможете ли вы правильно расставить буквы и знаки препинания? Диктант «Медузы»

Как играть: Перед вами по очереди появятся три коротких диктанта. Ваша задача проследить, чтобы тексты были написаны грамотно. Мы выделили места, где могут быть ошибки, — нажмите туда, если хотите заменить знак препинания или букву. Как только закончите, нажимайте «проверить», после этого переходите к следующему тексту. Если вы не согласны с тем, как мы проверили, — подайте апелляцию. Мы посмотрим, есть ли у вас для нее основания. После третьего диктанта мы поставим вам оценку!

Как ставится оценка: Чтобы получить пятерку — можно сделать только одну пунктуационную ошибку. Для четверки — не больше двух пунктуационных и двух орфографических ошибок. Тройка — не больше четырех орфографических и четырех пунктуационных ошибок. Все остальное — двойка.