Россия лишилась последних бронзовых медалей Сочи-2014 в бобслее

Международный олимпийский комитет
11:46, 29 ноября 2017
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Международный олимпийский комитет дисквалифицировал троих российских бобслеистов после перепроверки результатов анализов на допинг Олимпийских игр в Сочи. Пожизненно дисквалифицированы Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

В Сочи двойка Касьянова пришла четвертой, такую же позицию заняла четверка, в которой ехали все трое дисквалифицированных спортсмена. Поскольку победивших в обоих видах соревнований россиян уже отстранили ранее, Касьянов, Пушкарев и Хузин стали бронзовыми медалистами.

После нового решения МОК бронза в четверках отойдет Великобритании, а в двойках — Латвии.

По итогам решений МОК о дисквалификации Россия лишилась в общей сложности 11 медалей, из которых три — золотые. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на третье место.

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