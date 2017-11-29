Россия лишилась последних бронзовых медалей Сочи-2014 в бобслее

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал троих российских бобслеистов после перепроверки результатов анализов на допинг Олимпийских игр в Сочи. Пожизненно дисквалифицированы Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

В Сочи двойка Касьянова пришла четвертой, такую же позицию заняла четверка, в которой ехали все трое дисквалифицированных спортсмена. Поскольку победивших в обоих видах соревнований россиян уже отстранили ранее, Касьянов, Пушкарев и Хузин стали бронзовыми медалистами.

После нового решения МОК бронза в четверках отойдет Великобритании, а в двойках — Латвии.