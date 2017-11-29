Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию «В защиту Конституции» на проспекте Сахарова. Уведомление подали «Парнас» и штаб Собчак

Мэрия Москвы отказалась согласовать проведение в центре города 10 декабря марша и митинга «В защиту Конституции», организаторами которого выступили партии «Парнас», «Гражданская инициатива», штаб Ксении Собчак и другие организации.

Организаторы хотели пройти шествием по Бульварному кольцу и затем провести митинг на проспекте академика Сахарова. Мэрия предложила «перенести мероприятие в Марьино-Люблино или Сокольники», заявили в «Парнасе».

Власти Москвы объяснили, что проведение акции создаст помехи пешеходам и «нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии». Заявители считают решение мэрии политически мотивированным.