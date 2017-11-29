К ЧМ-2018 для болельщиков-гомосексуалов составят памятку по поведению в России

Организация против дискриминации в футболе FARE выпустит памятку про угрозы, с которыми болельщики-гомосексуалы могут столкнуться на чемпионате мира по футболу-2018 в России, сообщает Associated Press.

«Памятка рекомендует соблюдать осторожность в любых местах, которые не рассматриваются как дружественные ЛГБТ-сообществу. Опасно ли двум фанатам-гомосексуалам идти по улице, держась за руки? Это будет зависеть от города, в котором они находятся, и от времени суток», — заявил исполнительный директор FARE Пьяра Повар.

По его словам, в памятке также будет описано положение ЛГБТ в России. В частности, FARE предупредит фанатов, что в стране-хозяйке ЧМ-2018 гомосексуальность не считается преступлением, но за гей-пропаганду среди несовершеннолетних можно получить штраф, а открытое проявление чувств гомосексуалов может вызвать агрессивную реакцию со стороны местных жителей.

FARE пока не знает, можно ли будет разворачивать на российских стадионах во время ЧМ. «Правила ФИФА не запрещают проходить на стадионы с неполитическими посланиями», — заявил Федерико Адеки, отвечающий в ФИФА за многообразие и устойчивое развитие.