Госдепартамент призвал Россию не применять закон об иностранных агентах в СМИ

Госдепартамент США опубликовал заявление в связи с принятием в России закона о СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В заявлении говорится, что эта инициатива представляет угрозу для свободы прессы в России.

В Госдепартаменте призывают правительство России не применять этот закон и не ухудшать ситуацию со свободой слова. В ведомстве также отмечают, что российский закон не может считаться ответом на американское законодательство об иностранных агентах, поскольку оно не ограничивает работу СМИ и никак не контролирует содержание материалов.