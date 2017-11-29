Госдепартамент призвал Россию не применять закон об иностранных агентах в СМИ

Госдепартамент США
06:49, 29 ноября 2017
Надежный источник

Госдепартамент США опубликовал заявление в связи с принятием в России закона о СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В заявлении говорится, что эта инициатива представляет угрозу для свободы прессы в России.

В Госдепартаменте призывают правительство России не применять этот закон и не ухудшать ситуацию со свободой слова. В ведомстве также отмечают, что российский закон не может считаться ответом на американское законодательство об иностранных агентах, поскольку оно не ограничивает работу СМИ и никак не контролирует содержание материалов.

США ранее подчеркивали угрозу российского закона об иностранных агентах, который используется для оправдания преследования, обысков и ограничения работы некоммерческих организаций. Включение иностранных СМИ в этот закон открывает дверь для введения обременительных требований к СМИ, которые только еще больше ограничат свободу слова и редакционную независимость в России (англ. яз.).

Госдепартамент США
Президент России Владимир Путин 25 ноября 2017 года подписал закон, позволяющий признавать зарубежные издания иностранными агентами. Закон вступает в силу со дня опубликования.
Новое законодательство крайне широко трактует понятие СМИ — иностранного агента. Согласно ему, таким СМИ может быть признано любое издание в мире, получающее финансирование от иностранных государств и компаний.
Закон об иностранных агентах в СМИ был принят после того, как в середине ноября российский канал RT был включен в американский реестр иностранных агентов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме