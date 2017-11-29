Госдепартамент призвал Россию не применять закон об иностранных агентах в СМИ
Госдепартамент США опубликовал заявление в связи с принятием в России закона о СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В заявлении говорится, что эта инициатива представляет угрозу для свободы прессы в России.
В Госдепартаменте призывают правительство России не применять этот закон и не ухудшать ситуацию со свободой слова. В ведомстве также отмечают, что российский закон не может считаться ответом на американское законодательство об иностранных агентах, поскольку оно не ограничивает работу СМИ и никак не контролирует содержание материалов.
США ранее подчеркивали угрозу российского закона об иностранных агентах, который используется для оправдания преследования, обысков и ограничения работы некоммерческих организаций. Включение иностранных СМИ в этот закон открывает дверь для введения обременительных требований к СМИ, которые только еще больше ограничат свободу слова и редакционную независимость в России (англ. яз.).