Дональд Трамп ретвитнул антиисламские видео из аккаунта британской ультраправой активистки
Президент США Дональд Трамп утром в среду, 29 ноября, ретвитнул три записи активистки британской ультраправой организации Britain First Джейды Франзен.
Во всех трех записях содержатся видеоролики, на которых, как утверждается в описании, сняты мусульмане. На одном ролике юноша избивает подростка на костылях, в другом — пожилой мужчина с бородой разбивает статую Девы Марии, на третьем группа подростков нападает на человека. Трамп никак не прокомментировал ретвиты.
На ретвиты антиисламских видео обратили внимание многие американские и британские издания.
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9— Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017