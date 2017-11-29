Дональд Трамп ретвитнул антиисламские видео из аккаунта британской ультраправой активистки

Президент США Дональд Трамп утром в среду, 29 ноября, ретвитнул три записи активистки британской ультраправой организации Britain First Джейды Франзен.

Во всех трех записях содержатся видеоролики, на которых, как утверждается в описании, сняты мусульмане. На одном ролике юноша избивает подростка на костылях, в другом — пожилой мужчина с бородой разбивает статую Девы Марии, на третьем группа подростков нападает на человека. Трамп никак не прокомментировал ретвиты.

На ретвиты антиисламских видео обратили внимание многие американские и британские издания.