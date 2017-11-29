Дональд Трамп ретвитнул антиисламские видео из аккаунта британской ультраправой активистки

Meduza
12:39, 29 ноября 2017
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Президент США Дональд Трамп утром в среду, 29 ноября, ретвитнул три записи активистки британской ультраправой организации Britain First Джейды Франзен.

Во всех трех записях содержатся видеоролики, на которых, как утверждается в описании, сняты мусульмане. На одном ролике юноша избивает подростка на костылях, в другом — пожилой мужчина с бородой разбивает статую Девы Марии, на третьем группа подростков нападает на человека. Трамп никак не прокомментировал ретвиты.

На ретвиты антиисламских видео обратили внимание многие американские и британские издания.

«Президент США ретвитнул три видео из твиттера замглавы Britain First Джейды Франзен! Дональд Трамп сам ретвитнул их, а у него 44 миллиона фолловеров! Благослови Господь Трампа! Благослови Господь Америку!»
Организация Britain First выступает против исламизации Великобритании, против мультикультурализма и за сохранение традиционных ценностей. Britain First была основана в 2011 году выходцами из «Британской национальной партии», которую относят к ультраправым фашистским организациям. Джейда Франзен является заместителем лидера организации Пола Голдинга.
В сентябре 2017 года Джейде Франзен были предъявлены обвинения в притеснении по религиозному признаку. Она неоднократно участвовала в антиисламских акциях в Великобритании, а ее организация призывала запретить ислам в королевстве.
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