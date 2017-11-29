Дневник Родченкова: Мутко предложил продолжить эксперименты с допингом в Сочи

Газета The New York Times опубликовала выдержки из дневника бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В них он описывает, как согласовывал с руководством министерства спорта схему употребления допинга и подмены анализов мочи.

В записи от 3 февраля 2014 года (за четыре дня до открытия Игр в Сочи) Родченков указал, что передал министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес» — перечень спортсменов, которые использовали смесь допинга и алкоголя.

Тогда же Мутко предложил «оставить Сочи как запасную площадку», говорится в дневнике. Как поясняется в тексте NYT, речь идет о том, чтобы продолжать эксперименты с допингом на базе созданной в Сочи лаборатории.

Родченков также упоминает встречи по поводу допинга с заместителем Мутко Юрием Нагорных и главой управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ириной Родионовой.