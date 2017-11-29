Дневник Родченкова: Мутко предложил продолжить эксперименты с допингом в Сочи

The New York Times
05:38, 29 ноября 2017
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Газета The New York Times опубликовала выдержки из дневника бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В них он описывает, как согласовывал с руководством министерства спорта схему употребления допинга и подмены анализов мочи.

В записи от 3 февраля 2014 года (за четыре дня до открытия Игр в Сочи) Родченков указал, что передал министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес» — перечень спортсменов, которые использовали смесь допинга и алкоголя.

Тогда же Мутко предложил «оставить Сочи как запасную площадку», говорится в дневнике. Как поясняется в тексте NYT, речь идет о том, чтобы продолжать эксперименты с допингом на базе созданной в Сочи лаборатории.

Родченков также упоминает встречи по поводу допинга с заместителем Мутко Юрием Нагорных и главой управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ириной Родионовой.

О применении в России централизованной системы употребления допинга и сокрытия положительных проб Родченков впервые рассказал в 2016 году. Россия с тех пор неоднократно отвергала эти заявления.
После публикации показаний Родченкова Мутко перевели из министерства спорта на должность вице-премьера. Юрий Нагорных был уволен, а Ирина Родионова — отстранена.
Против самого Родченкова в России возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в следственные действия. Следственный комитет также рассказывал, что проверил слова Родченкова и не нашел в сочинской лаборатории отверстия в стене, через которое можно было бы подменять пробы.
Основываясь, помимо прочего, на показаниях Родченкова, Международный комитет уже лишил Россию девяти медалей, выигранных в Сочи. Россия опустилась с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

Россия проиграла Сочи-2014

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