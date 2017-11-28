КНДР запустила баллистическую ракету
Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи.
Тип ракеты пока не установлен. Известно, что она полетела в восточном направлении. Ракета, предположительно, упала в водах исключительной экономической зоны Японии.
Южная Корея объявила о проведении ответных испытаний. Япония в связи с пуском созвала экстренное заседание правительства.
Это был первый ракетный запуск КНДР с 15 сентября.
Северная Корея в 2017 году произвела около 20 ракетных запусков. В июле Пхеньян объявил о запуске своей первой межконтинентальной баллистической ракеты; в августе и сентябре северокорейские ракеты пролетели над территорией Японии.