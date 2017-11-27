Росгвардия заказала позолоченные казачьи шашки

Росгвардия заказала подарочные казачьи шашки с позолотой. Извещение размещено на сайте госзакупок.

Рукоять шашки, говорится в извещении, должна быть «деревянная (дерево-орех колхидский, произрастающий на Западном Закавказье, на рукоять должны браться лучшие сорта ореха) с продольными насечками».

«Ножны должны быть изготовлены из дерева, обтянуты мягкой французской кожей chevreau хромового дубления, так как она имеет хорошую водонепроницаемость и прочную структуру», — говорится в документах госзакупки.

Шашки должны «комплектоваться подарочной коробкой из натурального шпона дерева с ложементом из бордового бархата под изделие».

Примерное изображение подарочных шашек Росгвардии из документов о госзакупке

На ножнах предполагается разместить символику Росгвардии и надпись — «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

Стоимость одной шашки с позолотой в подарочной коробке — 45 тысяч рублей. Всего Росгвардия планирует заказать пять таких изделий.

Также Росгвардия заказывает подарочные ножи с позолотой (70 штук трех видов), кортики двух видов (по 10 штук каждого вида) и «набор охотничий (фляжка и три стопки)» — 10 штук на 220 тысяч рублей