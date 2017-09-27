Росгвардия заказала хрустальные погоны

Росгвардия решила закупить партию хрустальных погон на сумму 582 тысячи рублей. Документация к конкурсу на их поставку опубликована на портале госзакупок. Поставщики могут подать заявки до 4 октября 2017 года, аукцион состоится 9 октября.

Конкурс предусматривает закупку 104 пар хрустальных погон в бархатных подарочных коробках бордового цвета. Росгвардии нужны две пары хрустальных погон генерал-полковника, 22 пары — генерал-лейтенанта и 80 пар — генерал-майора.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов», — говорится в конкурсной документации.

В заявке Росгвардии хрустальные погоны названы сувениром.