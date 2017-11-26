Путин выделил Совету Федерации еще одну машину с «мигалкой» после назначения Турчака вице-спикером

Президент России Владимир Путин распорядился выделить Совету Федерации еще один автомобиль со спецсигналом. Согласно указу президента, всего у членов верхней палаты российского парламента будет шесть машин с «мигалками».

Указ подписан после того, как бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак получил пост вице-спикера Совета Федерации. Он стал шестым вице-спикером, ранее таких должностей было пять.