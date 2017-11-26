Путин выделил Совету Федерации еще одну машину с «мигалкой» после назначения Турчака вице-спикером
Президент России Владимир Путин распорядился выделить Совету Федерации еще один автомобиль со спецсигналом. Согласно указу президента, всего у членов верхней палаты российского парламента будет шесть машин с «мигалками».
Указ подписан после того, как бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак получил пост вице-спикера Совета Федерации. Он стал шестым вице-спикером, ранее таких должностей было пять.
Больше всего машин с «мигалками» насчитывается у ФСБ — более 200. Руководителям министерства внутренних дел выделено 98 таких автомобилей, Генпрокуратуре — 30, администрации президента России — 22. Кроме того, машины со спецсигналами положены главам российских регионов.
В 2016 году, после парламентских выборов, Владимир Путин распорядился выделить депутатам Госдумы 12 машин с «мигалками» — на четыре больше, чем в Госдуме предыдущего созыва.