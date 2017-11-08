Андрей Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации. Ранее таких должностей было пять, но их количество увеличили по предложению председателя палаты Валентины Матвиенко. Она же выдвинула Турчака на новый пост.

Андрей Турчак ушел в отставку с поста губернатора Псковской области 12 октября 2017 года. Затем его делегировали в Совет Федерации от областного законодательного собрания. Кроме того, Турчак получил высокий партийный пост — он стал исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».

Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. Его политическую карьеру связывали с семейными связями: по сведениям журналистов, отец Андрея Турчака, глава холдинга «Ленинец» и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, занимался дзюдо с Владимиром Путиным.

Журналист Олег Кашин обвиняет Турчака в нападении, которое было совершено в ноябре 2010 года. Кашин был избит рядом со своим домом, он получил тяжелые травмы. Турчак утверждает, что не причастен к этому преступлению. Официальных обвинений в его адрес выдвинуто не было.