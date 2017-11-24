В Саратове уволили директора школы, которая передразнивала журналистов на избирательном участке

В Саратове уволили директора школы № 56 Марину Радаеву, которая в единый день голосования 10 сентября мешала работать журналистам на избирательном участке. На видео с участка снято, как Радаева отказывается представиться, передразнивает корреспондента и размахивает телефоном у нее перед лицом.

Директор школы Радаева кривлялась перед журналистами на выборах Открытый Канал

Увольнение Радаевой подтвердила пресс-служба администрации Саратова. Причина такого решения не уточняется. Издание FreeNews-Volga сообщает, что сразу после выборов Радаева взяла больничный, затем ушла в отпуск, а потом снова оформила больничный.

С требованием уволить Радаеву выступали саратовские журналисты. Они написали обращение к министру образования России и губернатору Саратовской области, в котором говорилось: «Мы уверены, что люди с такими моральными и нравственными установками, которые демонстрирует Радаева М.Н., не должны учить наших детей, поскольку являют собой пример профессиональной и человеческой деградации».

Кроме того, в Саратове устроили сбор подписей под петицией с требованием уволить Радаеву. В петиции отмечалось, что Радаева находилась на избирательном участке во время подсчета голосов, не будучи членом избиркома или зарегистрированным наблюдателем.

При этом родители некоторых учеников школы № 56 выступили в поддержку Радаевой.