В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

В Московской области в 2018 году планируется открыть первые платные путепроводы на железнодорожных переездах, пишет «Коммерсант».

Минтранс Московской области заключил два концессионных соглашения с ООО «Подмосковная платная дорога» по строительству платных путепроводов — в поселке Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Оба проекта планируется реализовать в 2018 году. Предполагается, что плата за пользование переездом составит от 24 до 168 рублей.

Еще один платный переезд, пишет «Коммерсант», в 2020 году предлагает построить ООО «Мостальянс» около поселка Спутник на Можайском шоссе. Плату за проезд планируется установить в пределах от 42 до 168 рублей (для грузовиков дороже). Также рассматривается возможность строительства платного переезда в Раменском районе. Его точно местоположение и тарифы пока не указываются.

Кроме того, в 2022 году в Подмосковье планируется построить и первую региональную платную трассу. 16-километровая дорога Виноградово—Болтино—Тарасовка должна соединить Ярославское и Дмитровское шоссе. Максимальный тариф за проезд легковых автомобилей по этой дороге предполагается установить в 10 рублей за километр.