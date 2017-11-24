Россию лишили обеих золотых медалей Сочи-2014 в бобслее. Теперь Россия третья в общем зачете

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова. Таким образом Россия лишится обеих золотых медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в бобслее: в мужских двойках и четверках.

У России в результате осталось только 10 золотых медалей, страна опустилась на третье место в неофициальном медальном зачете — после Норвегии и Канады. Теперь золото в заездах бобов-четверок достанется Латвии (второе золото страны, доставшееся ей из-за дисквалификации россиян), а бобов-двоек — Швейцарии.

Помимо этого Россия также лишилась серебра в конькобежном спорте — дисквалифицирована Ольга Фаткулина, которая финишировала второй на 500-метровке.

Зубков, Фаткулина, а также не занявшие в Сочи призовых мест бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежец Александр Румянцев дисквалифицированы пожизненно. Они не смогут принять участие в Олимпийских играх.