«Победа» предложила законодательно ограничить количество людей с инвалидностью на борту

Авиакомпания «Победа» предлагает законодательно ограничить количество людей с инвалидностью на борту самолета, заявил на открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков.

«Мы сталкиваемся с очень серьезным риском при перевозке большого количества пассажиров с ограниченными возможностями. Все мы знаем, что в случае задымления, пожара, экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея 10 пассажиров с ограниченными возможностям на борту, они практически все там и останутся», — заявил гендиректор «Победы».

По действующим в Европе правилам, сообщил Калмыков, пассажиров с ограниченным возможностям на рейсе не должно быть больше, чем других пассажиров.

«Победа» обращалась в Минтранс с просьбой привести российские нормы к европейским, но получила ответ, что конституционные права «у нас важнее», заявил он.