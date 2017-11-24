«Победа» предложила законодательно ограничить количество людей с инвалидностью на борту

Агентство «Москва»
14:31, 24 ноября 2017
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Авиакомпания «Победа» предлагает законодательно ограничить количество людей с инвалидностью на борту самолета, заявил на открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков.

«Мы сталкиваемся с очень серьезным риском при перевозке большого количества пассажиров с ограниченными возможностями. Все мы знаем, что в случае задымления, пожара, экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея 10 пассажиров с ограниченными возможностям на борту, они практически все там и останутся», — заявил гендиректор «Победы».

По действующим в Европе правилам, сообщил Калмыков, пассажиров с ограниченным возможностям на рейсе не должно быть больше, чем других пассажиров.

«Победа» обращалась в Минтранс с просьбой привести российские нормы к европейским, но получила ответ, что конституционные права «у нас важнее», заявил он.

«Хочется попросить прокуратуру как-то отреагировать, и попросить Минтранс привести к такому формату, чтобы не рисковать жизнями людей. Тем более самих пассажиров с ограниченными возможностями», — резюмировал А.Калмыков.

Агентство «Москва»
В апреле 2017 года «Победа» отказала в регистрации на рейс пассажирке и ее двухлетнему сыну с диагнозом детский церебральный паралич. 
В авиакомпании заявили, что пассажирка с ребенком пришла на стойку за две минуты до окончания регистрации. При этом «Победа» обещала тщательно разобраться в случившемся и уволила сотрудника, отказавшего пассажирам в регистрации, «за некомпетентность».
Росавиация, подводя промежуточные итоги проверки инцидента, заявила, что ребенка с инвалидностью и его мать не пустили на рейс «Победы» из-за овербукинга, который запрещен российским законами.

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