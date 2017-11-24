Генпрокуратура обвинила онкологический центр имени Блохина в поборах. В центре это объяснили проблемами в ОМС

Генеральная прокуратура внесла в Минздрав представление в отношении московского онкологического центра имени Блохина. В документе, который цитирует РБК, сказано, что за два года более двух тысяч пациентов были вынуждены платить за услуги, которые должны оказываться бесплатно.

Общая сумма незаконных выплат, по данным Генпрокуратуры, составила более 9 миллионов рублей. Речь идет как об услугах, которые положены в рамках системы обязательного медицинского страхования, так и о высокотехнологичной помощи, которая финансируется из бюджета.

Ведомство предложило министру здравоохранения Веронике Скворцовой привлечь к ответственности тех, кто брал деньги с пациентов и вернуть незаконно полученные средства.

В самом онкоцентре на обвинения Генпрокуратуры ответили, что речь идет о случаях дополнительной диагностики, которую вынуждены проводить врачи центра при поступлении пациента. Получить оплату за эту диагностику по ОМС центр не мог, так как формально исследования уже проводились региональными больницами до направления пациента в Москву.

Хотя проверка Генпрокуратуры завершилась еще весной 2017 года, известно о ней стало только 23 ноября. Тогда же в центре объявили, что выступают против отставки своего руководителя Михаила Давыдова — в октябре ему исполнилось 70 лет, что составляет предельный возраст для главного врача. За Давыдова вступились певец Иосиф Кобзон и хирург Леонид Рошаль.

При этом ранее коллектив онкоцентра написал открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой назначить главой центра одного из «представителей научной школы» Давыдова.

Обновление. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования заявили, что тарифы ОМС проработаны в достаточной степени.