Кобзон и Рошаль попросили не отправлять в отставку главного онколога Минздрава

Интерфакс
13:38, 22 ноября 2017
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Врачи и деятели искусства призвали не увольнять Михаила Давыдова с поста директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Давыдов также является главным внештатным онкологом Минздрава.

Против планов увольнения Давыдова, который должен уйти в отставку в конце ноября в связи с достижением 70-летнего возраста, выступили, в частности, депутат Госдумы Иосиф Кобзон и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Кобзон, выступая на специальной пресс-конференции в «Интерфаксе», призвал сделать для Давыдова исключения из закона, устанавливающего предельный возраст для главврачей.

Рошаль, в свою очередь, заявил: «Скажу откровенно, то, что я сделал в жизни наиболее важное, с моей точки зрения, я сделал от 60 до 80». «А мог бы и не сделать, если бы отправили на пенсию», — добавил он.

Видеообращение с призывом сохранить за Давыдовым пост главврача Центра онкологии имени Блохина также записали Валентин Юдашкин, Александр Розенбаум и Владимир Винокур.

За сохранение за Давыдовым поста главврача также высказались Ассоциация онкологов России и организации пациентов.

Михаил Давыдов возглавляет Центр имени Блохина — крупнейшую онкологическую клинику России — с 2001 года. Сын Давыдова Михаил с 2016 года руководит основным хирургическим подразделением Центра имени Блохина — НИИ клинической онкологии.
С 1 октября 2017 года в России действует закон, ограничивающий возраст главврачей государственных медицинских учреждений 65 годами. По решению коллектива, срок пребывания главврача в должности может быть продлен до достижения им 70 лет. Дальнейшее продление законом не предусмотрено.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, комментируя предстоящую отставку Давыдова, заявил РБК, что «скандалов вокруг взяток Научного центра имени Блохина было очень много», а пациенты жаловались на вымогательство со стороны медперсонала.
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