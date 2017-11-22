Кобзон и Рошаль попросили не отправлять в отставку главного онколога Минздрава

Врачи и деятели искусства призвали не увольнять Михаила Давыдова с поста директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Давыдов также является главным внештатным онкологом Минздрава.

Против планов увольнения Давыдова, который должен уйти в отставку в конце ноября в связи с достижением 70-летнего возраста, выступили, в частности, депутат Госдумы Иосиф Кобзон и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Кобзон, выступая на специальной пресс-конференции в «Интерфаксе», призвал сделать для Давыдова исключения из закона, устанавливающего предельный возраст для главврачей.

Рошаль, в свою очередь, заявил: «Скажу откровенно, то, что я сделал в жизни наиболее важное, с моей точки зрения, я сделал от 60 до 80». «А мог бы и не сделать, если бы отправили на пенсию», — добавил он.

Видеообращение с призывом сохранить за Давыдовым пост главврача Центра онкологии имени Блохина также записали Валентин Юдашкин, Александр Розенбаум и Владимир Винокур.

За сохранение за Давыдовым поста главврача также высказались Ассоциация онкологов России и организации пациентов.