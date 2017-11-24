ФАС начала проверку крупнейшего агрегатора такси в России, создание которого она не заметила

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет крупнейшего агрегатора такси в России, образовавшегося в результате объединения компаний RuTaxi («Везет», «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн», RedTaxi).

«Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле „Яндекс.Такси“ и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. И никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой», — сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Компании, подчеркнул он, не обращались в ФАС, чтобы одобрить сделку, в результате которой образовался крупнейший в РФ агрегатор такси.

В свою очередь антимонопольное ведомство, по словам Артемьева, ранее не обратило внимание на эту сделку, так как компания скупала разных игроков и не объединяла их в единый бренд.

«Почему не заметил никто? Потому что она, скупая бренды значительного количества разных таксопарков и систем, не стала их называть своим брендом», — сказал он.