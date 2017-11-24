Бразильского футболиста Робиньо заочно приговорили к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование
В Милане суд приговорил к девяти годам тюрьмы бразильского футболиста Робиньо за участие в групповом изнасиловании.
Суд пришел к выводу, что 22 января 2013 года Робиньо и еще пять граждан Бразилии изнасиловали 22-летнюю гражданку Албании, предварительно напоив ее.
Пострадавшая должна получить 60 тысяч евро компенсации.
Робиньо, живущий сейчас в Бразилии, на процессе не присутствовал. Его адвокаты заявили, что он не признает себя виновным. Местонахождение сообщников футболиста не установлено.
Как пишет Reuters, Италия сможет потребовать экстрадиции бразильца лишь после всех апелляций. В Бразилии выдавать граждан страны другим государствам запрещено.
33-летний нападающий Робиньо с 2016 года играет в бразильском «Атлетико Минейро». В Европе он играл с 2005 по 2015 год — сперва в мадридском «Реале», затем в «Манчестер Сити», а потом в «Милане». Футболист провел сто матчей за сборную Бразилии и забил 28 мячей.