Бразильского футболиста Робиньо заочно приговорили к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

В Милане суд приговорил к девяти годам тюрьмы бразильского футболиста Робиньо за участие в групповом изнасиловании.

Суд пришел к выводу, что 22 января 2013 года Робиньо и еще пять граждан Бразилии изнасиловали 22-летнюю гражданку Албании, предварительно напоив ее.

Пострадавшая должна получить 60 тысяч евро компенсации.

Робиньо, живущий сейчас в Бразилии, на процессе не присутствовал. Его адвокаты заявили, что он не признает себя виновным. Местонахождение сообщников футболиста не установлено.

Как пишет Reuters, Италия сможет потребовать экстрадиции бразильца лишь после всех апелляций. В Бразилии выдавать граждан страны другим государствам запрещено.