Сулеймана Керимова отпустили под залог 5 миллионов евро. Ему запретили покидать Францию

RTL
05:32, 23 ноября 2017
Надежный источник

Французский суд отпустил российского сенатора Сулеймана Керимова из-под стражи под залог 5 миллионов евро. При этом у Керимова изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу, заявил прокурор Жан-Мишель Прэтр.

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов. Российский сенатор также должен будет «несколько раз в неделю» являться в полицию, чтобы подтвердить, что он соблюдает условия залога.

Помимо этого МИД Франции выпустил специальное разъяснение относительно дипломатического статуса Керимова. Там подчеркнули, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей. Окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.

Керимов был задержан после прилета в Ниццу в понедельник 20 ноября. Его обвиняют в покупке вилл на Лазурном берегу через подставные фирмы, чтобы не платить налоги.
Россия заявила протест в связи с задержанием Керимова, указывая, что у него есть дипломатический паспорт. При этом источники сразу нескольких СМИ рассказали, что в Ниццу Керимов прилетел как частное лицо, а его дипломатический паспорт хранится в Москве. Безусловный дипломатический иммунитет распространяется только на сотрудников посольств.

За что задержали Керимова

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