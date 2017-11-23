Сулеймана Керимова отпустили под залог 5 миллионов евро. Ему запретили покидать Францию

Французский суд отпустил российского сенатора Сулеймана Керимова из-под стражи под залог 5 миллионов евро. При этом у Керимова изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу, заявил прокурор Жан-Мишель Прэтр.

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов. Российский сенатор также должен будет «несколько раз в неделю» являться в полицию, чтобы подтвердить, что он соблюдает условия залога.

Помимо этого МИД Франции выпустил специальное разъяснение относительно дипломатического статуса Керимова. Там подчеркнули, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей. Окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.