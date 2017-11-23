Россия отправила в Аргентину судно с глубоководными аппаратами для поисков подлодки

Минобороны России отправило в Аргентину гидрографическое судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами для помощи в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом было объявлено 23 ноября.

На судне в Аргентину отправят специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России.

«Янтарь», как следует из данных о перемещении судов, 18 ноября вышел из Кейптауна в Луанду и находится на полпути. От района поисков подлодки его отделяет более 7 тысяч километров. На полном ходу со скоростью 15 узлов (без учета погоды и течений) судно достигнет побережья Аргентины не ранее, чем через 11 дней.

При этом бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что на пересечение Атлантического океана судну «достаточно будет суток пять».

Обновление. Как передает Reuters, американский самолет обнаружил в районе поисков подлодки неопознанный объект. Подтвердить, имеет ли он отношение к «Сан-Хуану», пока не удалось.