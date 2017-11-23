После последнего сеанса связи с пропавшей аргентинской подлодкой зафиксировали звук, похожий на взрыв

Вскоре после последнего сеанса связи с пропавшей аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан» 15 ноября в районе ее нахождения был зафиксирован звук, похожий на взрыв. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины.

Речь идет об «аномальном, мощном, неядерном происшествии, которое может быть взрывом». Звук зафиксировали через три часа после последнего контакта с подлодкой, передает El Mundo.

По словам представителя ВМС, эта информация соотносится с данными о некоем шуме в 30 километрах от места последнего контакта с судном, полученными от организации ISMERLO, которая занимается поиском пропавших подлодок. В этот район направлены корабли и самолеты.

«Есть два независимых источника, которые говорят одно и то же», — сказал представитель ВМС.