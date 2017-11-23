После последнего сеанса связи с пропавшей аргентинской подлодкой зафиксировали звук, похожий на взрыв

La Nacion
15:05, 23 ноября 2017
Надежный источник

Вскоре после последнего сеанса связи с пропавшей аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан» 15 ноября в районе ее нахождения был зафиксирован звук, похожий на взрыв. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины.

Речь идет об «аномальном, мощном, неядерном происшествии, которое может быть взрывом». Звук зафиксировали через три часа после последнего контакта с подлодкой, передает El Mundo.

По словам представителя ВМС, эта информация соотносится с данными о некоем шуме в 30 километрах от места последнего контакта с судном, полученными от организации ISMERLO, которая занимается поиском пропавших подлодок. В этот район направлены корабли и самолеты.

«Есть два независимых источника, которые говорят одно и то же», — сказал представитель ВМС.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» не выходит на связь с 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека. Поиски «Сан-Хуана» ведутся на юге Атлантического океана. По примерным оценкам, у экипажа есть кислород, еда и вода как минимум на две недели.
 23 ноября сообщалось, что американский самолет обнаружил в районе поисков подлодки неопознанный объект. Позже выяснилось, что он не имеет отношения к «Сан-Хуану».

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