Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Коммерсант
07:15, 23 ноября 2017
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Министерство транспорта предлагает провести масштабную реформу системы подготовки водителей, предусматривающую появление специальных программ обучения для профессионалов, управляющих автотранспортом по найму, пишет «Коммерсант».

Проект соответствующих поправок в закон «О безопасности дорожного движения» был опубликован Минтрансом 22 ноября.

Документ предусматривает, что водители, желающие работать по найму, должны будут проходить специальное «профессиональное обучение», по итогам которого получать в права специальную отметку о «профессиональной компетентности», — так называемый код «95». 

В рамках программ для водителей-профессионалов Минтранс предлагает изучать, в числе прочего, основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов. Одновременно из курсов для водителей, не собирающихся работать по найму, планируется убрать изучение узкоспециализированных тем.

Работодатель, следует из законопроекта, не сможет принимать на работу водителей без такой отметки. Подтверждать квалификацию водителям предлагается раз в пять лет.

Требование о наличии отметки о «профессиональной компентентности», говорится в законопроекте, не будут распространяться на права, действующие на момент вступления закона в силу. Подтверждать квалификацию таким водителям придется лишь после того, как закончится срок действия их прав.

Предполагается, что поправки в закон «О безопасности дорожного движения» вступят в силу через два года после их официального опубликования.

Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств—членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня запрет, напомним, не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.

Коммерсант
Весной 2017 года «Газета.ру» писала, что проект реформы системы обучения водителей, предполагающий отдельные программы для любителей и профессионалов, был подготовлен и направлен в Минтранс «Гильдией автошкол». Глава гильдии Сергей Лобарев тогда прогнозировал, что изменение системы обучения приведет к росту стоимости получения прав как для профессиональных водителей, так и для любителей. Получение прав на грузовой транспорт в Москве, по оценке Лобарева, подорожает с 25 тысяч рублей до 120-130 тысяч. Стоимость курса обучения для водителей-любителей вырастет с 45 тысяч до 55 тысяч рублей.
Последняя на настоящий момент крупная реформа системы подготовки водителей прошла в России в 2014 году. Тогда были изменены требования к автошколам, из-за чего закрылись, по разным данным, от трети до половины таких учебных заведений.
Также в рамках реформы сдавать экзамены на права в ГИБДД разрешили только соискателям, прошедшим обучение в автошколе. Помимо этого, были введены новые категории и подкатегории прав.

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