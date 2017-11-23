Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Министерство транспорта предлагает провести масштабную реформу системы подготовки водителей, предусматривающую появление специальных программ обучения для профессионалов, управляющих автотранспортом по найму, пишет «Коммерсант».

Проект соответствующих поправок в закон «О безопасности дорожного движения» был опубликован Минтрансом 22 ноября.

Документ предусматривает, что водители, желающие работать по найму, должны будут проходить специальное «профессиональное обучение», по итогам которого получать в права специальную отметку о «профессиональной компетентности», — так называемый код «95».

В рамках программ для водителей-профессионалов Минтранс предлагает изучать, в числе прочего, основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов. Одновременно из курсов для водителей, не собирающихся работать по найму, планируется убрать изучение узкоспециализированных тем.

Работодатель, следует из законопроекта, не сможет принимать на работу водителей без такой отметки. Подтверждать квалификацию водителям предлагается раз в пять лет.

Требование о наличии отметки о «профессиональной компентентности», говорится в законопроекте, не будут распространяться на права, действующие на момент вступления закона в силу. Подтверждать квалификацию таким водителям придется лишь после того, как закончится срок действия их прав.

Предполагается, что поправки в закон «О безопасности дорожного движения» вступят в силу через два года после их официального опубликования.