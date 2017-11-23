Анатолий Чубайс вызван в суд по делу бывшего главы «Роснано»

ТАСС
12:20, 23 ноября 2017
Надежный источник

Анатолий Чубайс вызван в суд по делу бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба Черемушкинского суда, Чубайса планируется допросить в качестве свидетеля обвинения.

Ранее Чубайс — действующий глава «Роснано» — официально поручался за Леонида Меламеда.

«Роснано» также распространила заявление, в котором говорилось, что корпорация не понесла ущерба в результате действий Меламеда.

«Черемушкинский суд допросит в качестве свидетеля обвинения Анатолия Чубайса в пятницу, 24 ноября, в 15:00 мск», — сказала представитель суда.

ТАСС
Бывший глава «Роснанотеха» (переименован в «Роснано») Леонид Меламед был в июле 2015 года отправлен под домашний арест по обвинению в хищении 220 миллионов рублей у госкорпорации. Еще один фигурант дела — Сергей Понуров, бывший финансовый директор госкорпорации — был помещен в СИЗО.
Поводом для уголовного дела послужил контракт, который корпорация заключила с компанией Меламеда «Алемар».
11 мая 2017 года Генпрокуратура вернула в СК обвинительное заключение по делу «Роснано». Меламед и Понуров были освобождены из-под ареста. Однако позже в тот же день Генпрокуратура решила обвинительное заключение утвердить. 22 мая суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест.
Рассмотрение дела бывшего главы «Роснано» началось в Черемушкинском суде Москвы 30 мая.

Дело бывшего главы «Роснано»

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