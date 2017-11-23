«Роснано» также распространила заявление, в котором говорилось, что корпорация не понесла ущерба в результате действий Меламеда.

Анатолий Чубайс вызван в суд по делу бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 миллионов рублей.

«Черемушкинский суд допросит в качестве свидетеля обвинения Анатолия Чубайса в пятницу, 24 ноября, в 15:00 мск», — сказала представитель суда.

Бывший глава «Роснанотеха» (переименован в «Роснано») Леонид Меламед был в июле 2015 года отправлен под домашний арест по обвинению в хищении 220 миллионов рублей у госкорпорации. Еще один фигурант дела — Сергей Понуров, бывший финансовый директор госкорпорации — был помещен в СИЗО.

Поводом для уголовного дела послужил контракт, который корпорация заключила с компанией Меламеда «Алемар».

11 мая 2017 года Генпрокуратура вернула в СК обвинительное заключение по делу «Роснано». Меламед и Понуров были освобождены из-под ареста. Однако позже в тот же день Генпрокуратура решила обвинительное заключение утвердить. 22 мая суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест.

Рассмотрение дела бывшего главы «Роснано» началось в Черемушкинском суде Москвы 30 мая.