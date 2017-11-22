В Якутске убили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
09:46, 22 ноября 2017
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Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу 42-летний Иннокентий Макаров из Якутска, числившийся пропавшим без вести с начала ноября, был убит.
Тело Макарова, сообщает YakutiaMedia, было обнаружено за пределами города в лесном массиве на Вилюйском тракте.
По предварительным данным, Макарова убил знакомый, с которым они вместе выпивали в ночь на 6 ноября, и спрятал тело в лесополосе. Подозреваемый в убийстве задержан.
Представители МВД по региону подтвердили факт гибели Макарова, не став пока раскрывать другие подробности.
Иннокентий Макаров 5 ноября ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении 13 ноября. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).