В Якутске убили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу 42-летний Иннокентий Макаров из Якутска, числившийся пропавшим без вести с начала ноября, был убит.

Тело Макарова, сообщает YakutiaMedia, было обнаружено за пределами города в лесном массиве на Вилюйском тракте.

По предварительным данным, Макарова убил знакомый, с которым они вместе выпивали в ночь на 6 ноября, и спрятал тело в лесополосе. Подозреваемый в убийстве задержан.

Представители МВД по региону подтвердили факт гибели Макарова, не став пока раскрывать другие подробности.