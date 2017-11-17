В Якутии пропал без вести трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. СК завел дело по статье «убийство»

В Якутии пропал без вести трехкратный чемпион мира по кикбоксингу 42-летний Иннокентий Макаров. 5 ноября, сообщило региональное управление СК РФ, Макаров вышел из дома в Якутске и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники Макарова обратились в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении 13 ноября. Следователи установили, что уезжать из Якутска Макаров не планировал.

В связи с исчезновением Макарова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).