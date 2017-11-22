Путин предложил Аргентине помощь в поисках пропавшей подлодки
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в середине ноября.
«Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран», — сказано в сообщении на сайте Кремля.
Присоединится ли Россия к поискам субмарины, в сообщении прямо не сказано.
Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» не выходит на связь с 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека. Поиски «Сан-Хуана» ведутся у юге Атлантического океана. По примерным оценкам, у экипажа есть кислород, еда и вода как минимум на две недели.