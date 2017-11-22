Путин предложил Аргентине помощь в поисках пропавшей подлодки

Присоединится ли Россия к поискам субмарины, в сообщении прямо не сказано.

«Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран», — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» не выходит на связь с 15 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека. Поиски «Сан-Хуана» ведутся у юге Атлантического океана. По примерным оценкам, у экипажа есть кислород, еда и вода как минимум на две недели.