Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в основной стадии Лиги чемпионов

Московский ЦСКА 22 ноября обыграл португальскую «Бенфику» в пятом туре Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Этот матч стал первой с 2006 года игрой ЦСКА в основной стадии турнира, в которой вратарю Игорю Акинфееву не забили ни одного гола. В 43 предыдущих матчах группового этапа и плей-офф он пропускал мячи (летом 2017 года вратарь не пропустил в квалификационных матчах), что стало рекордом Лиги чемпионов.

После победы над «Бенфикой» ЦСКА, набравший девять очков в пяти матчах, сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и гарантировал себе третье место, дающее право на участие в плей-офф Лиги Европы.