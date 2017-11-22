Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в основной стадии Лиги чемпионов

«Р-Спорт»
19:44, 22 ноября 2017
Надежный источник

Московский ЦСКА 22 ноября обыграл португальскую «Бенфику» в пятом туре Лиги чемпионов со счетом 2:0. 

Этот матч стал первой с 2006 года игрой ЦСКА в основной стадии турнира, в которой вратарю Игорю Акинфееву не забили ни одного гола. В 43 предыдущих матчах группового этапа и плей-офф он пропускал мячи (летом 2017 года вратарь не пропустил в квалификационных матчах), что стало рекордом Лиги чемпионов.

После победы над «Бенфикой» ЦСКА, набравший девять очков в пяти матчах, сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и гарантировал себе третье место, дающее право на участие в плей-офф Лиги Европы.

Последним матчем основной стадии Лиги чемпионов, в котором Игорю Акинфееву не забили ни одного гола, был матч против лондонского «Арсенала» 1 ноября 2006 года. Тогда команды сыграли вничью 0:0.
31-летний Игорь Акинфеев играет в основном составе ЦСКА с 2003 года, с 2004 года играет за сборную России. Он неоднократно признавался лучшим российским вратарем года Российским футбольным союзом.
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