Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил ни одного гола в матче Лиги чемпионов 👍

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил ни одного гола в матче Лиги чемпионов.

25 июля ЦСКА на выезде обыграл греческий АЕК в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

До матча против АЕКа соперники забивали Акинфееву на протяжении 43 матчей Лиги чемпионов подряд.

Серии начинаются и заканчиваются, лучшие всегда остаются лучшими 👏 #Акинфеев 🔴🔵 pic.twitter.com/7wzHMm0Nvs — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 25, 2017

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча рассказал, что команда поздравила Акинфеева. «Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить», — сказал Гончаренко.