Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил ни одного гола в матче Лиги чемпионов 👍

Meduza
06:06, 26 июля 2017
Надежный источник

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил ни одного гола в матче Лиги чемпионов.

25 июля ЦСКА на выезде обыграл греческий АЕК в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

До матча против АЕКа соперники забивали Акинфееву на протяжении 43 матчей Лиги чемпионов подряд.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча рассказал, что команда поздравила Акинфеева. «Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить», — сказал Гончаренко.

Предыдущий матч Лиги чемпионов, в котором Акинфеев не пропустил ни одного гола, состоялся 1 ноября 2006 года. Тогда ЦСКА сыграл вничью 0:0 с лондонским «Арсеналом».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться