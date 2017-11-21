Znak.com: ФСБ отправила запрос об украинских родственниках школьника, выступавшего в бундестаге

ФСБ направила в администрацию Нового Уренгоя запрос об украинских родственниках старшеклассника Николая Десятниченко, который в своем выступлении в бундестаге сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать против Советского Союза.

«Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине. Мы информацию о его родных передали», — сообщили изданию Znak.com в администрации Нового Уренгоя. Официального подтверждения этой информации нет.

Znak.com также утверждает, что спецслужбы занялись изучением биографии главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, который выступил в защиту школьника.