Znak.com: ФСБ отправила запрос об украинских родственниках школьника, выступавшего в бундестаге
ФСБ направила в администрацию Нового Уренгоя запрос об украинских родственниках старшеклассника Николая Десятниченко, который в своем выступлении в бундестаге сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать против Советского Союза.
«Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине. Мы информацию о его родных передали», — сообщили изданию Znak.com в администрации Нового Уренгоя. Официального подтверждения этой информации нет.
Znak.com также утверждает, что спецслужбы занялись изучением биографии главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, который выступил в защиту школьника.
«Ситуация абсурдная, — комментирует один из журналистов местного телеканала. — Органы, несмотря на публичные оценки выступления Коли со стороны высших должностных лиц, продолжают „копать“. Что они пытаются найти, непонятно. „Бендеровский след“? По этой логике им нужно проверять не только мэра, но и всех остальных чиновников с украинскими фамилиями. Это охота на ведьм, не иначе».