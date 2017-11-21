Znak.com: ФСБ отправила запрос об украинских родственниках школьника, выступавшего в бундестаге

Znak.com
14:39, 21 ноября 2017
Требует подтверждения

ФСБ направила в администрацию Нового Уренгоя запрос об украинских родственниках старшеклассника Николая Десятниченко, который в своем выступлении в бундестаге сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать против Советского Союза.

«Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине. Мы информацию о его родных передали», — сообщили изданию Znak.com в администрации Нового Уренгоя. Официального подтверждения этой информации нет.

Znak.com также утверждает, что спецслужбы занялись изучением биографии главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, который выступил в защиту школьника.

«Ситуация абсурдная, — комментирует один из журналистов местного телеканала. — Органы, несмотря на публичные оценки выступления Коли со стороны высших должностных лиц, продолжают „копать“. Что они пытаются найти, непонятно. „Бендеровский след“? По этой логике им нужно проверять не только мэра, но и всех остальных чиновников с украинскими фамилиями. Это охота на ведьм, не иначе».

Znak.com
Николай Десятниченко выступил в бундестаге 19 ноября на встрече российских и немецких школьников. Он рассказал, как изучал истории солдат вермахта, воевавших с Советским Союзом. По словам Десятниченко, он посетил кладбище немецких солдат около Копейска в Челябинской области и «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать». В конце своего выступления школьник выразил надежду, что «мир больше никогда не увидит войн».
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина в связи с выступлением школьника подали запросы в прокуратуру. Кукушкина заявила, что в словах Десятниченко могут быть признаки пропаганды нацизма. В гимназии, где учится школьник, начали проверку.
21 ноября в защиту Десятниченко выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и министр образования и науки Ольга Васильева. Песков сказал, что обвинять школьника в пропаганде нацизма неверно. Васильева заявила: «Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью».

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