Уволенный министр внутренних дел ЛНР заявил об аресте руководителя администрации главы республики

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, уволенный по решению главы ЛНР Игоря Плотницкого, заявил об аресте трех должностных лиц из руководства республики. Он также заявил, что хочет «развеять слухи» о своей отставке.

Корнет выступил с обвинениями в адрес директора телевидения ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.

По словам Корнета, они «приняли меры по дискредитации» МВД ЛНР, когда ведомство обнаружило доказательства их преступной деятельности. Шуркаеву Корнет обвинил в причастности к «деятельности украинских спецслужб», а Тейцман и Селиверстова — к «инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР».

Корнет заявил, что в ночь на 21 ноября предоставил доказательства главе ЛНР Игорю Плотницкому, который, по его словам, распорядился арестовать Шуркаеву, Тейцман и Селиверстова и возбудить против них уголовные дела.

В свою очередь Игорь Плотницкий подтвердил отставку Игоря Корнета и заявил, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет.

По словам Плотницкого, с увольнением Корнета и связано появление вооруженных людей на улицах Луганска. Глава самопровозглашенной республики заверил, что держит под контролем ситуацию в городе, и скоро она разрешится.