Центр Луганска заняли вооруженные люди без знаков отличия

Центр Луганска заняли люди в камуфляжной форме без знаков отличия, сообщает телевидение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

ГТРК ЛНР. Вооруженные люди в центре Луганска. 21 ноября 2017. ГТРК ЛНР

Люди в форме не предъявляют никаких требований, но блокируют доступ к некоторым правительственным зданиям, в частности, к зданию администрации главы ЛНР и зданию МВД самопровозглашенной республики. Дорога возле здания МВД перекрыта автобусами и автомобилями, пишет «Интерфакс»; у одного из подъездов стоит БТР. Люди в форме вооружены стрелковым оружием и минометами, сообщает «Новая газета».

По данным телеканала ЛНР, глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий приказал вооруженным людям освободить город, но они проигнорировали приказ. Свое присутствие на улицах они объяснили приказом МВД ЛНР.

«Мы работаем совместно с сотрудниками », — заявил один из вооруженных людей съемочной группе.

Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР Сергей Колесников не смог прокомментировать появление вооруженных людей на улицах Луганска, сославшись на отсутствие информации.

20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета — «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». По данным «Новой газеты», Корнет отказался подчиняться этому приказу.

С отставкой Корнета происходящее в Луганске связывает и источник «Интерфакса». По его словам, утром 21 ноября сотрудники МВД ЛНР направили Плотницкому обращение, в котором высказали недовольство увольнением руководителя ведомства.