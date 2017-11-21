Украина выслала белорусского дипломата

Украина выслала из страны белорусского дипломата в ответ на объявление персоной нон-грата советника украинского посольства в Минске. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Она не уточнила фамилию и должность высланного белорусского дипломата.

20 ноября стало известно , что сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персоной нон-грата в Белоруссии. Это произошло в связи с задержанием корреспондента «Украинского радио» в Белоруссии Павла Шаройко, которого белорусский КГБ обвиняет в шпионаже.

КГБ утверждает, что Скворцов и Шаройко работают на украинскую военную разведку. Шаройко якобы создал агентурную сеть для сбора разведданных в Белоруссии, а Скворцов курировал его работу. Как утверждает КГБ, Шаройко признался в том, что работал на разведку, а Скворцов был его координатором.

По делу также задержан гражданин Белоруссии, за деньги собиравший информацию об обороноспособности страны. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.