Белоруссия объявила украинского дипломата персоной нон грата. Корреспондент «Украинского радио» задержан за шпионаж

Сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата в Белоруссии в связи с задержанием корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, подозреваемого в шпионаже.

КГБ Белоруссии заявил, что Скворцов является советником посольства Украины в Минске. На официальном сайте диппредставительства указано, что Скворцов — первый секретарь посольства.

По данным КГБ, Скворцов и Шаройко — сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины. Белорусская спецслужба утверждает, что Шаройко создал агентурную сеть для сбора «сведений разведывательного характера в военно-политической сфере», а Скворцов курировал его работу.

Официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин сообщил журналистам, что на допросе Шаройко дал признательные показания. При обыске у него нашли копии донесений, отправленных украинской стороне.

По делу о шпионаже также задержан гражданин Белоруссии, собиравший информацию об обороноспособности страны за денежное вознаграждение. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.