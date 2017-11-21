Депутаты проведут урок истории в уренгойской гимназии, ученик которой выступил в бундестаге
В гимназии № 1 Нового Уренгоя проведут парламентский урок истории о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал депутат от ЛДПР Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин.
Он пояснил, что хочет поговорить со школьниками о Сталинградской битве, про которую ученик гимназии Николай Десятниченко рассказывал в бундестаге. «Также поговорим об устройстве государственной власти», — добавил Вершинин, не пояснив, какое отношение это имеет к уроку истории.
«После данного случая в ближайшее время мы поговорим о Сталинградской битве, истории тех событий, об итогах войны. Также поговорим об устройстве государственной власти. Подобные мероприятия мы регулярно проводим в формате парламентского урока: я задаю тему, и мы ее обсуждаем», — заявил Вершинин.