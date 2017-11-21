Депутаты проведут урок истории в уренгойской гимназии, ученик которой выступил в бундестаге

ТАСС
08:24, 21 ноября 2017
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В гимназии № 1 Нового Уренгоя проведут парламентский урок истории о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал депутат от ЛДПР Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин.

Он пояснил, что хочет поговорить со школьниками о Сталинградской битве, про которую ученик гимназии Николай Десятниченко рассказывал в бундестаге. «Также поговорим об устройстве государственной власти», — добавил Вершинин, не пояснив, какое отношение это имеет к уроку истории.

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Meduza

«После данного случая в ближайшее время мы поговорим о Сталинградской битве, истории тех событий, об итогах войны. Также поговорим об устройстве государственной власти. Подобные мероприятия мы регулярно проводим в формате парламентского урока: я задаю тему, и мы ее обсуждаем», — заявил Вершинин.

ТАСС
19 ноября в Берлине Десятниченко на мероприятиях в рамках Дня скорби рассказал, как посещал могилы немецких солдат, погибших под Сталинградом.
Слова Десятниченко о могилах «невинно погибших людей» вызвали критику со стороны блогеров и местных депутатов, которые потребовали начать проверку об оправдании нацизма. Проверку также проводят в гимназии.

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