Депутаты проведут урок истории в уренгойской гимназии, ученик которой выступил в бундестаге

В гимназии № 1 Нового Уренгоя проведут парламентский урок истории о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал депутат от ЛДПР Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин.

Он пояснил, что хочет поговорить со школьниками о Сталинградской битве, про которую ученик гимназии Николай Десятниченко рассказывал в бундестаге. «Также поговорим об устройстве государственной власти», — добавил Вершинин, не пояснив, какое отношение это имеет к уроку истории.