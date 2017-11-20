Вынесен приговор по делу о гибели 69 человек с траулера «Дальний Восток»
Суд признал виновными и приговорил к лишению свободы фигурантов уголовного дела о гибели 69 человек в результате крушения траулера «Дальний Восток» в Охотском море, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Непосредственной причиной затопления судна, как установил суд, стал крен на левый борт при подъеме трала с большим уловом. «Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин», — сообщила пресс-служба СК.
Так, в ходе переоборудования траулера, чтобы увеличить возможности по переработке рыбы, была удалена часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его остойчивость. Кроме того, на судне был большой груз рыбы при практически пустых топливных баках, что также ухудшило способность корабля балансировать.
Обвиняемыми по делу проходили: первый заместитель главы компании «Магеллан», которой принадлежал траулер, Алексей Васин, замгендиректора по безопасности этой компании Александр Кудрицкий, капитан «Дальнего Востока» Анатолий Борисов, а также начальник отдела безопасности госпредприятия «Сахалинрыбвод» Николай Харченко и инспектор Росрыболовства Александр Никодименко.
Капитан траулера и представители руководства компании «Магеллан», как установил суд, знали о превышении допустимого груза, но не отдали приказ о прекращении плавания, хотя и должны были это сделать.
Харченко знал, что у судна нет необходимой документации о системе управления безопасностью, однако выдал разрешение на выход траулера в море. Никодименко, проверявший судно, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств, но за взятку в 500 долларов разрешил траулеру продолжить плавание.
Подсудимым назначено наказание от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет лишения свободы, сообщил СК, не уточняя подробности. Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.
Для возмещения ущерба арестовано имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 миллионов рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 миллионов рублей.
Приговор пока в законную силу не вступил.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).