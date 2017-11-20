Вынесен приговор по делу о гибели 69 человек с траулера «Дальний Восток»

Суд признал виновными и приговорил к лишению свободы фигурантов уголовного дела о гибели 69 человек в результате крушения траулера «Дальний Восток» в Охотском море, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Непосредственной причиной затопления судна, как установил суд, стал крен на левый борт при подъеме трала с большим уловом. «Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин», — сообщила пресс-служба СК.

Так, в ходе переоборудования траулера, чтобы увеличить возможности по переработке рыбы, была удалена часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его . Кроме того, на судне был большой груз рыбы при практически пустых топливных баках, что также ухудшило способность корабля балансировать.

Обвиняемыми по делу проходили: первый заместитель главы компании «Магеллан», которой принадлежал траулер, Алексей Васин, замгендиректора по безопасности этой компании Александр Кудрицкий, капитан «Дальнего Востока» Анатолий Борисов, а также начальник отдела безопасности госпредприятия «Сахалинрыбвод» Николай Харченко и инспектор Росрыболовства Александр Никодименко.

Капитан траулера и представители руководства компании «Магеллан», как установил суд, знали о превышении допустимого груза, но не отдали приказ о прекращении плавания, хотя и должны были это сделать.

Харченко знал, что у судна нет необходимой документации о системе управления безопасностью, однако выдал разрешение на выход траулера в море. Никодименко, проверявший судно, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств, но за взятку в 500 долларов разрешил траулеру продолжить плавание.

Подсудимым назначено наказание от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет лишения свободы, сообщил СК, не уточняя подробности. Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

Для возмещения ущерба арестовано имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 миллионов рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 миллионов рублей.

Приговор пока в законную силу не вступил.