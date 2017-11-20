В Пензе обрушился подъезд аварийного дома. Он постепенно разрушается в течение года, но в нем остаются четверо жильцов

В Пензе обрушился подъезд четырехэтажного аварийного дома. Большинство его жильцов расселены, но четыре человека до сих пор остаются в своих квартирах.

Как сообщает издание Penza News, дом постепенно разрушается с декабря 2016 года. Тогда обрушилась часть кирпичной кладки в первом подъезде. В феврале 2017 года в том же подъезде упал балкон, в марте разрушилась еще часть стены и выпало окно. В июне в первом подъезде обрушились стены и перекрытия на всех этажах.

Четверо жильцов дома отказываются его покинуть, добиваясь выделения новых квартир в собственность. Местные власти предлагают предоставить им только временное жилье. Жильцов пытались выселить в принудительном порядке, но суд отклонил заявление администрации города.