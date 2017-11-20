В Киеве во второй раз за месяц залили бетоном Вечный огонь

Полиция Киева
09:03, 20 ноября 2017
Надежный источник

В киевском парке Вечной Славы во второй раз за месяц потушили Вечный огонь, залив его бетоном. Об этом сообщается в фейсбуке полиции Киева. В мемориал вандалы вставили крест.

Вечный огонь в киевском парке Вечной Славы таким же образом осквернили 7 ноября. Мемориал залили бетоном, а сверху на него бросили восемь ведер, в которых находился строительный раствор. Полиция возбудила уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
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