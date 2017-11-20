Россия назвала имя задержанного на Украине уроженца Чечни, подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Магомед Дукузов, добавила она, был объявлен в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов.

«Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД России объявило, что уроженец Чечни, задержанный в Киеве украинскими правоохранительными органами, — это Магомед Дукузов 1978 года рождения.

Служба безопасности Украины (СБУ) 18 ноября объявила , что в Киеве задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск по подозрению в причастности к убийству главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова. Имени задержанного СБУ не назвала.

Магомед Дукузов и его брат Казбек проходили подозреваемыми по делу об убийстве Пола Хлебникова. Казбек Дукузов был задержан в ноябре 2004 года в Минске. Его брат был объявлен в розыск.

В мае 2006 года Казбека Дукузова и двух других обвиняемых — Мусу Вахаева и Фаиля Садретдинова — коллегия присяжных признала невиновными по делу об убийстве Пола Хлебникова. Садретдинов был осужден за другое преступление и вышел из колонии по УДО в 2011 году.

В ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Казбек Дукузов и Муса Вахаев на заседание суда не явились. Они были заочно арестованы и объявлены в розыск. Муса Вахаев и Казбек Дукузов входят в американский «список Магнитского» как причастные к убийству Хлебникова.

Братья Дукузовы и другие фигуранты дела об убийстве Пола Хлебникова также подозревались в причастности к другим преступлениям, включая убийство бывшего замглавы правительства Чечни Яна Сергунина и покушение на убийство предпринимателя Алексея Пичугина.

Главный редактор русской версии Forbes Пол Хлебников был застрелен 9 июля 2004 года на выходе из редакции.