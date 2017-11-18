СБУ: в Киеве задержан уроженец Чечни, причастный к убийству Пола Хлебникова

СБУ
12:56, 18 ноября 2017
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина РФ, причастного к убийству главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова.

Имя задержанного не называется. В СБУ говорят, что это уроженец Чечни, разыскиваемый Интерполом за совершение заказных убийств.

Помимо убийства Хлебникова задержанный причастен к гибели заместителя председателя правительства Чечни (речь идет о Якове Сергунине, убитом в 2004 году).

По делу о смерти Пола Хлебникова проходили уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Они также обвинялись в убийстве Якова Сергунина.

В СБУ сообщили, что еще один уроженец Чечни был задержан в Полтавской области. Он разыскивался Интерполом по запросу Франции; в 2013 году он сбежал из суда в норвежском Сандвике. Под это описание подходит гражданин РФ Бедуин Азимов — сообщалось, что он сбежал из суда в наручниках и уехал на ожидавшем его мотоцикле.

Главный редактор русской версии Forbes Пол Хлебников был застрелен 9 июля 2004 года на выходе из редакции. По делу о его убийстве обвинялись уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также нотариус Фаиль Садретдинов, который, как утверждалось, нанял их для совершения преступления.
В 2006 году они были оправданы, но приговор отменил Верховный суд. На новое рассмотрение дела Дукузов не явился — и был объявлен в розыск. В 2015 году «Росбалт» писал, что следователи узнали о возможном пребывании Дукузова в Чечне.
Заказчиком убийства Хлебникова, по версии следствия, был один из лидеров чеченских боевиков Хож-Ахмед Нухаев, на основе бесед с которым журналист ранее написал книгу «Разговор с варваром». Нухаев находится в розыске. По одной из версий, он мог быть убит в Чечне за несколько месяцев до покушения на Хлебникова. 
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