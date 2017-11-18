СБУ: в Киеве задержан уроженец Чечни, причастный к убийству Пола Хлебникова

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина РФ, причастного к убийству главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова.

Имя задержанного не называется. В СБУ говорят, что это уроженец Чечни, разыскиваемый Интерполом за совершение заказных убийств.

Помимо убийства Хлебникова задержанный причастен к гибели заместителя председателя правительства Чечни (речь идет о Якове Сергунине, убитом в 2004 году).

По делу о смерти Пола Хлебникова проходили уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Они также обвинялись в убийстве Якова Сергунина.

В СБУ сообщили, что еще один уроженец Чечни был задержан в Полтавской области. Он разыскивался Интерполом по запросу Франции; в 2013 году он сбежал из суда в норвежском Сандвике. Под это описание подходит гражданин РФ Бедуин Азимов — сообщалось, что он сбежал из суда в наручниках и уехал на ожидавшем его мотоцикле.