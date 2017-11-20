«Роснефтегаз» отчитался об убытке в 167 миллиардов рублей из-за приватизации «Роснефти»

РБК
06:32, 20 ноября 2017
Надежный источник

Компания «Роснефтегаз», на балансе которой находятся акции нефтегазовых компаний, принадлежащие государству, отчиталась об убытке в 167-170 миллиардов рублей от приватизации «Роснефти». Об этом сообщает РБК, которому удалось ознакомится с отчетностью «Роснефтегаза» за 2016 год.

Продажа 19,5% «Роснефти» отражена сразу в четырех строках отчета о прибылях и убытках госкомпании: доход от продажи, доход от накопленной переоценки акций, себестоимость проданной доли и выплата денег, полученных от продажи акций «Роснефти», в бюджет.

Перевод 692,4 миллиарда рублей в бюджет (такую сумму заплатил за акции «Роснефти» консорциум компании Glencore и суверенного фонда Катара) отражен в составе прочих расходов, что и позволило показать чистый убыток.

Из-за чистого убытка по итогам года «Роснефтегаз» отказался от выплаты дивидендов. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что «Роснефтегаз» правомерно отнес перевод средств за пакет «Роснефти» к расходам.

Однако, отметили собеседники издания, существовал и другой вариант — перечислить в бюджет 692,4 миллиарда рублей, полученные за пакет «Роснефти», как дивиденды от «Роснефтегаза». В этом случае, «Роснефтегаз» показал бы прибыль по итогам 2016 года, что позволяло бы Минфину претендовать на дивиденды госкомпании.

«Все операции в рамках интегральной приватизационной сделки осуществлялись на основе решений совета директоров АО „Роснефтегаз“ в соответствии с директивами правительства РФ и законодательством РФ. Результаты приватизационной сделки нашли свое отражение в бухгалтерской отчетности общества, правдивость которой подтверждена независимым аудитором», — заявили РБК в «Роснефтегазе».

РБК
Консорциум компании Glencore и суверенного фонда Катара приобрел 19,5% акций «Роснефти» за 692 миллиарда рублей в декабре 2016 года.
Первоначально было объявлено, что пакет акций будет продан за 710,8 миллиарда рублей. Разницу между заявленной и фактической ценой было решено покрыть за счет выплаты основным акционером компании «Роснефтегазом» промежуточных дивидендов в размере 18,4 миллиарда рублей.
В начале сентября 2017 года стало известно, что концорциум планирует продать 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC China Energy Company. 

Приватизация «Роснефти»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме