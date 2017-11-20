«Роснефтегаз» отчитался об убытке в 167 миллиардов рублей из-за приватизации «Роснефти»

Компания «Роснефтегаз», на балансе которой находятся акции нефтегазовых компаний, принадлежащие государству, отчиталась об убытке в 167-170 миллиардов рублей от приватизации «Роснефти». Об этом сообщает РБК, которому удалось ознакомится с отчетностью «Роснефтегаза» за 2016 год.

Продажа 19,5% «Роснефти» отражена сразу в четырех строках отчета о прибылях и убытках госкомпании: доход от продажи, доход от накопленной переоценки акций, себестоимость проданной доли и выплата денег, полученных от продажи акций «Роснефти», в бюджет.

Перевод 692,4 миллиарда рублей в бюджет (такую сумму заплатил за акции «Роснефти» консорциум компании Glencore и суверенного фонда Катара) отражен в составе прочих расходов, что и позволило показать чистый убыток.

Из-за чистого убытка по итогам года «Роснефтегаз» отказался от выплаты дивидендов. Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что «Роснефтегаз» правомерно отнес перевод средств за пакет «Роснефти» к расходам.

Однако, отметили собеседники издания, существовал и другой вариант — перечислить в бюджет 692,4 миллиарда рублей, полученные за пакет «Роснефти», как дивиденды от «Роснефтегаза». В этом случае, «Роснефтегаз» показал бы прибыль по итогам 2016 года, что позволяло бы Минфину претендовать на дивиденды госкомпании.