Предприниматели пожаловались Путину на правительство из-за роста налоговой нагрузки

Главы четырех объединений предпринимателей пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на рост налоговой нагрузки. Письмо, с которым ознакомились «Ведомости», подписали руководители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».

В письме предприниматели, в частности, указывают, что только в 2018 году из-за новых сборов нагрузка на бизнес вырастет более чем на 100 миллиардов рублей.

Дополнительные сборы, указали авторы письма, внесены в трехлетний бюджет правительством. При этом, напомнили они, с 2014 по 2018 годы включительно должен действовать мораторий на рост налоговой нагрузки, введенный президентом. За время действия моратория, отмечают «Ведомости», появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются.

В частности, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. При этом уже существующие сборы повышаются.

Повышение налоговой нагрузки, указывают авторы письма, неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.

Проект бюджета уже принят во втором чтении. Отменить новые сборы перед финальным чтением будет трудно, но можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для применения их на практике, заявил изданию представитель РСПП.