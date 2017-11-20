Посольство России в Дамаске попало под минометный обстрел
В Сирии обстреляли посольство России. Как говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ, во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу, попала 122-миллиметровая мина.
В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена стена одного из зданий, а также линии электропередач и система водоснабжения.
В сообщении МИДа говорится, что по посольству стреляли «с позиций террористов». Позиции каких именно террористов находятся в Дамаске в пределах дальности стрельбы из миномета, министерство не уточнило.
МИД заявил, что обстрел посольства не помешает России «завершить уничтожение террористического очага» на территории Сирии.
За последнее время российские официальные представители неоднократно заявляли, что военная операция в Сирии почти завершена, а отряды террористов почти полностью разбиты. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что под контролем террористов остаются около 5% территории Сирии.