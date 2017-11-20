Посольство России в Дамаске попало под минометный обстрел

В Сирии обстреляли посольство России. Как говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ, во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу, попала 122-миллиметровая мина.

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена стена одного из зданий, а также линии электропередач и система водоснабжения.

В сообщении МИДа говорится, что по посольству стреляли «с позиций террористов». Позиции каких именно террористов находятся в Дамаске в пределах дальности стрельбы из миномета, министерство не уточнило.

МИД заявил, что обстрел посольства не помешает России «завершить уничтожение террористического очага» на территории Сирии.