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Шойгу заявил об освобождении в Сирии территории в 500 тысяч квадратных километров. Сирия в три раза меньше

РИА Новости
15:56, 24 октября 2017
Надежный источник

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии была освобождена территория в 503 тысячи 223 квадратных километра.

Площадь Сирии — около 185 тысяч квадратных километров, то есть примерно в 2,7 раза меньше территории, об освобождении которой рассказал министр обороны России.

Шойгу также утверждает, что за время российской операции были освобождены 998 населенных пунктов, уничтожены 948 тренировочных лагерей и полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Под контролем «Исламского государства», по словам российского министра, осталось не более 5% территории Сирии.

Глава Минобороны добавил, что с начала операции в свои дома вернулись более миллиона человек; только в 2017 году — 660 тысяч <…> «Начат процесс восстановления мирной жизни в стране», — рассказал Шойгу.

РИА Новости
Российская военная операция в Сирии продолжается с 20 сентября 2015 года. В ней участвуют авиация, военные советники, спецназ и военная полиция, а также обслуживающий персонал военных баз. Кроме того, в СМИ неоднократно сообщалось об участии в боевых действиях российских наемников. Российские войска поддерживают в Сирии правительственную армию Башара Асада.
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