Шойгу заявил об освобождении в Сирии территории в 500 тысяч квадратных километров. Сирия в три раза меньше
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии была освобождена территория в 503 тысячи 223 квадратных километра.
Площадь Сирии — около 185 тысяч квадратных километров, то есть примерно в 2,7 раза меньше территории, об освобождении которой рассказал министр обороны России.
Шойгу также утверждает, что за время российской операции были освобождены 998 населенных пунктов, уничтожены 948 тренировочных лагерей и полторы тысячи единиц военной техники террористов.
Под контролем «Исламского государства», по словам российского министра, осталось не более 5% территории Сирии.
Глава Минобороны добавил, что с начала операции в свои дома вернулись более миллиона человек; только в 2017 году — 660 тысяч <…> «Начат процесс восстановления мирной жизни в стране», — рассказал Шойгу.